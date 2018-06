29-06-2018, Dennis Postma & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brand in seniorenflat in Winschoten

Winschoten - De brandweer is vrijdag aan het begin van de avond opgeroepen voor een woningbrand aan de Blijhamsterstraat in Winschoten.

In een woning in een flat woedt een uitslaande brand. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar Grip 1, dit omdat bewoners moeten worden opgevangen en vanwege de coördinatie tussen de hulpdiensten. Inmiddels zijn de bewoners van het seniorencomplex veilig naar buiten gebracht. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven en de brand is onder controle.