29-06-2018, Dennis Postma & Melarno Kraan - OldambtNu.nl

Persoon komt om het leven bij woningbrand in Winschoten

Winschoten - Bij een brand in een seniorencomplex ‘De Schans’ aan de Blijhamsterstraat in Winschoten is een 64-jarige mevrouw om het leven gekomen. Daarbij is ook een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

‘Het gaat waarschijnlijk om de bewoonster, wij hebben geen reden om te denken dat het om iemand anders gaat’, aldus een woordvoerder van de brandweer. De brandweer spreekt over een explosie, maar hoe deze is ontstaan is nog onbekend. ‘Dit wordt op dit moment door de politie onderzocht’ aldus de brandweervoorlichter. De brandweer had kort na de melding opgeschaald naar ‘grote brand’ en GRIP 1. Dit betekent dat er meerdere blusvoertuigen ingezet worden. Bewoners geëvacueerd Rond zeven uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Even daarvoor was het complex ontruimd en geventileerd. De bewoners mochten rond 19:30 weer in hun huis.