30-06-2018, Dennis Postma & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Verhuizing nieuwe ziekenhuis in volle gang (Video)

Winschoten / Scheemda - De verhuizing van tientallen patiƫnten van het Lucasziekenhuis in Winschoten naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is zaterdagmorgen begonnen.

Met vrachtauto's worden de patiënten die nog in het ziekenhuis in Winschoten zitten naar Scheemda gebracht. Het konvooi van vrachtwagen wordt begeleid door verkeersregelaars en motorrijders van de politie. Zie video van Oldambtnu