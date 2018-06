30-06-2018, Dennis Postma & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Verhuizing nieuwe ziekenhuis in volle gang

Winschoten / Scheemda - De verhuizing van tientallen patiƫnten van het Lucasziekenhuis in Winschoten naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is zaterdagmorgen begonnen.