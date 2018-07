30-06-2018, M. Brons, D. Postma & M. Huising - 112Groningen.nl

Update Grote natuurbrand aan de Molenweg in Wedde onder controle

Wedde - De brandweer is zaterdagmiddag met veel materieel uitgerukt voor een brand aan de Molenweg in Wedde. Een korenveld brandde. Er werd grip1 gegeven.