30-06-2018, Rowin Paapst & Joey Lameris, P. Wind video

Politie doet onderzoek na ruzie (Video)

Groningen - De hulpdiensten werden zaterdagavond rond 21:45 uur opgeroepen voor een ruzie in een restaurant aan de Nieuwe Ebbingestraat in de stad.

Ter plaatse bleek de ruzie al snel uitgemond te zijn in een vechtpartij.

Een slachtoffer is met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche doet onderzoek in het pand. Of de politie aanhoudingen heeft verricht is nog onbekend.