01-07-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

3000 mensen bezoeken open dag brandweer Hoogezand (Video)

Hoogezand - Een naar schatting 3000 mensen hebben zaterdag de open dag van brandweer Hoogezand bezocht.

Waarnemend burgemeester Rein Munniksma van de gemeente Midden-Groningen opende de open dag zaterdagochtend om 10.00 uur samen met brandweerman Sam middels het doorknippen van een buis. De hele dag werden verspreid over het terrein diverse demonstratie’s gegeven, één van deze demonstratie’s was de inzet van kleine blusmiddelen en een vlam in de pan. Wat een vlam in de pan kan veroorzaken werd tijdens de einddemonstratie duidelijk toen een omgebouwde bouwkeet volledig in de as werd gelegd nadat een vlam in de pan werd geblust met water.