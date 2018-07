01-07-2018, Redactie

Hennepkwekerij aangetroffen na schuurbrand in Opende

Opende - De brandweer van Surhuisterveen werd zondagmiddag opgeroepen voor een schuurbrand aan de Drachtsterweg in Opende.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft erger voorkomen. De brand was snel onder controle.

Bij de schuurbrand is een persoon gewond geraakt.

De man liep brandwonden op en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie meldt dat er een hennepkwekerij is aangetroffen in de schuur.