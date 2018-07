01-07-2018, Persbericht

Derde omloop Autocross Winsum op zaterdag 7 juli

Winsum - Aankomende zaterdag 7 juli is het autocross circuit aan de Winsumerstraatweg in Winsum weer het strijd toneel voor de derde wedstrijd van AutoSport Groningen.

Leek de vorige wedstrijd nog letterlijk in het water te vallen, voor komende zaterdag lijkt het een zonovergoten dag te worden dus ideale omstandigheden voor coureurs en publiek om er een fantastische, spannende en spectaculaire dag van te maken.

Ruim 160 coureurs uit heel Nederland gaan met elkaar de strijd aan in 5 verschillende klassen en strijden tussen mens en machine om de dagprijzen en zeer kostbare punten in de ASG clubkampioenschappen. De spanning in dit klassement lijkt voor alle klassen al enorm spannend te worden, vooral in de standaard 1400cc klasse ligt de hele top 6 enorm dicht bij elkaar en zal er flink gevochten moeten worden om de punten. Aan kop in deze klasse gaat Dennis Lap met 79 punten met word kortbij gevolgd met 78 punten door de equipe formatie van Harrie van der Klei en Rins Teitsma. Met 76 punten volgt daarachter de equipe formatie van Houter en de Wit op de 3e plaats en Eric Dallinga sluit daarop aan met 74 punten. In de junioren klasse zijn punten is beter verdeeld en gaat Johan de Haan fier aan kop met 85 punten en zal Kim Kleinsmid goed in de gaten moeten houden want deze snelle dame volgt als tweede met 70 punten. In de koningsklasse van de autocross, de Vrije Standaard klasse is het de Texelse piloot Laurens Slik die de meeste punten heeft verzameld en word op de huid gezeten door good old Leo Sintebin uit Heerhugowaard, deze vijftiger lijkt het de jongere garde in deze klasse knap lastig te maken en kan trots zijn op de tweede plaats in het klassement. De derde plaats is bezet door Jos Steenhuis, hij lijkt een beetje de unterdpg rol te spelen, heeft niet altijd even veel geluk gehad in de wedstrijden maar staat toch knap derde. De nieuwbakken Nederlands Kampioen Vrije Standaard Franke Kooistra, welke titel op zaterdag 30 juni werd vergeven bij de NAC Autocross in Kollum staat op een gedeeld 5e plaats samen met William Polling uit Eelde en Hendrikus Alkema uit Sauwerd. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie strijd want Franke Kooistra zal er alles aan doen om ook dit kampioenschap op zijn naam te gaan schrijven.

De wedstrijden beginnen op zaterdag 7 juli om 11.00uur en publiek is natuurlijk van harte welkom. Met staat kort op de baan en men kan de adrenaline proeven tussen het gesleutel op het rennerskwartier. Parkeren is gratis op korte afstand van de baan. Het adres is Winsumerstraatweg 4 te Winsum, langs de N361. Meer info, tussenstanden en uitslagen via www.autosportgroningen.nl