01-07-2018, Dennis Postma - 112Groningen.nl

Auto te water in Veendam

Veendam - Aan de Beneden Verlaat in Veendam heeft zondagavond een auto in het water gelegen.

De exacte oorzaak is nog onbekend. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Berger Hamstra heeft het voertuig geborgen.