Grote brand in de Oosterstraat te Groningen (Video)

Groningen - Om kwart over 4 op maandagochtend twee juli werden de eenheden van beide posten in de stad Groningen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oosterstraat.

Snelle inzet zorgde voor de redding van een persoon en voorkwam overslag naar andere panden. Inzet

Bij aankomst van de eerste eenheid werd, na een snelle verkenning, opgeschaald naar grote brand. De brand bleek inmiddels uitslaand te zijn aan de achterzijde van het pand. De opschaling was ook noodzakelijk om overslag naar de dichte bebouwing aan beide zijden te voorkomen. Tijdens het aanrijden van een derde blusvoertuig en een dompelpomp werd een persoon via de voorzijde van het pand gered met behulp van de hoogwerker van de brandweer. Personen uit omliggende panden moesten hun woningen verlaten en werden in een nabij gelegen hotel opgevangen. Controle

De brandweer had na de redding en blussing op de begane grond nog geruime tijd nodig om de brand volledig onder controle te krijgen. Er werden breek- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de vloer tussen twee verdiepingen te controleren op vuurhaarden. Een persoon werd door ambulancepersoneel gezien, maar hoefde niet verder behandeld te worden. De bewoners van de naast gelegen panden mochten, na controle op koolstofmonoxide door de brandweer, rond half 8 hun woningen weer in. Het pand is overgedragen aan de politie die nader onderzoek doet naar de toedracht van de brand. Stichting Salvage ondersteunt bij de afhandeling van de schade. Tv Noord Beeld op Oogtv