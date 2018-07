02-07-2018, 112Groningen.nl & Meternieuws.nl

Automobiliste(17) botst tegen trein op het Hoendiep in Groningen (Video)

Groningen - Op het Hoendiep in Groningen is maandagmorgen een automobiliste(17) in botsing gekomen met een trein. Ze reed onder begeleiding. Jongeren onder de 18 mogen sinds kort met een coach/begeleider rijden.

In de personenauto zaten twee personen. De brandweer heeft beide personen uit de auto bevrijdt. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter waren bij het ongeluk aanwezig. De treintrajecten Groningen-Delzijl en Groningen- Eemshaven zijn momenteel gestremd meldt Arriva. Arriva zorgt voor vervangend vervoer. De vrouw schrok van de spoorboom bel en de motor sloeg toen af. De bijrijder (47) uit Lemmer raakte zwaargewond.