Mannen met gestolen auto na politieachtervolging tegen boom en de sloot in in Foxwolde(Video)

Foxwolde - In het Drentse Foxwolde aan de Roderwolderweg is maandagochtend een gestolen auto tegen een boom gereden en de sloot ingedoken.

De auto vatte hierna vlam. De politie kreeg de auto in het vizier tussen Peize en Roden en zette de achtervolging in. Kort daarna op de Roderwolderweg bij Foxwolde reed de automobilist tegen een boom en lag de auto in een sloot. De politie heeft een van de inzittende uit de auto gehaald. De auto had inmiddels vlam gevat en brandde helemaal uit. Het mobiel medisch team was ter plaatse voor medische hulpverlening. In totaal zaten er drie personen in de auto. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.