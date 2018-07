02-07-2018, Team Verkeer Noord-Nederland Twitter/ Facebook

Geslaagd TT weekend

Assen - Door agenten van Team Verkeer Noord-Nederland, Team Verkeer Oost-Nederland en motorrijders van verschillende basisteams is afgelopen weekend gecontroleerd op de aan- en afvoerwegen naar de zonnige TT van Assen.

Er werd onopvallend door videoauto's van Team Verkeer gecontroleerd en met de videomotoren en radarvoertuigen. Maar ook werd er opvallend gecontroleerd met motorrijders en surveillanceauto's en zijn er op verschillende locaties (alcohol)controles gehouden.

Voorgaande jaren ging het rijden naar en van Assen nog wel eens gepaard met het rijden met extreem hoge snelheden, wheelies en ander verkeersgevaarlijk rijgedrag.



Dit jaar was het beeld, zeker naar Assen toe, dat bestuurders zich opvallend voorbeeldig en netjes gedroegen.

Natuurlijk is bekend dat de politie volop aanwezig is op deze dagen en was men gewaarschuwd door berichten in de media. Maar in verhouding tot voorgaande jaren willen wij een groot compliment geven aan de meeste weggebruikers, auto’s en motoren, hoe men zich heeft gedragen.

Behalve toezicht houden op de verkeersregels is er ook hard gewerkt om pechgevallen en gestrande bezoekers weer op weg te helpen, werden begeleidingen gedaan en werden verkeersposten ondersteund.

Ondanks dat er dus overwegend netjes en aangepast gereden werd heeft de politie toch de nodige bekeuringen uitgeschreven. De aantallen lijken hoog, maar op ruim 100.000 bezoekers toch betrekkelijk weinig. Zeker gelet op voorgaande jaren, waar het aantal bekeuringen vele malen hoger was.

In totaal zijn onderstaande bekeuringen uitgedeeld:

104x overschrijden maximum snelheid meer dan 30+.

23x niet handsfree bellen.

6x onnodig links rijden

1x inhalen over de vluchtstrook

1x rijden met gele flitslampen/zwaailicht

4x negeren rood kruis

5x kentekenplaat onleesbaar

4x onjuiste kentekenplaat voeren

9x geen rijbewijs

15x niet dragen autogordel

1 x geen voorrang verlenen

7x los liggende lading op kar/aanhanger

4x geen werkende rem op aanhanger

1x vervoer gevaarlijke stoffen zonder vergunning

4x geen caravanspiegels

2x getinte autoruiten

2x geen verzekering motorvoertuig

8x geen hulpkoppeling/reminrichting aanhanger

14x overschrijden doorgetrokken streep.

5x geen helm

3x rechts inhalen

4x gevaar/hinder veroorzaken (art. 5wvw)

19x rijden onder invloed (80x hadden bestuurders nog wel alcohol in hun lichaam, maar niet boven de strafbare grens)

6x is er een Educatieve Maatregel Gedrag opgelegd voor sterk afwijkend verkeersgedrag

2x is er een zgn. WOK-melding (wacht-op-keuren) opgemaakt voor een voertuig dat herkeurd moet worden bij de RDW

Er werden 20 rijbewijzen ingevorderd omdat de snelheid met meer dan 50 km overschreden werd.

De hoogst gemeten snelheden waren 169 km bij 80 km en 150 km bij 60 km max.

Ook werd er met de radar gecontroleerd tijdens de TT. Daarbij werden de nodige hard rijdende bestuurders bekeurd op de N371 bij Uffelte en Smilde, de N375 bij Ruinen, de N348 bij Dalmsholte en op de Zomerdijk te Wanneperveen.

Op deze laatste weg reed een motor met 171 km/u langs de radar, waar 80 de max is. Deze en anderen kunnen binnenkort post verwachten.

De politie kijkt terug op een geslaagde TT en bedanken iedereen voor de gezelligheid, sportieviteit en (soms best veel) geduld waar het verkeer even niet zo soepel reed.