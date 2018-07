02-07-2018, Dennis Postma - 112Groningen.nl & M. Kraan/ G. de Groot video

Forse rook bij brand in kartonfabriek (Video)

Oude Pekela - Bij kartonfabriek Solidus Solutions aan de Industrieweg-West in Oude Pekela is maandagavond rond 18:45 uur brand uitgebroken in de kelder na een explosie.

De brandweer is met meerdere brandweervoertuigen uitgerukt naar het incident. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er bij de brand geen gewonden gevallen.





Update 19:30 uur



Het sein brand meester is zojuist door de brandweer gegeven. De brandweer voert nu een nacontrole uit en gaat de kelder ventileren. Door een snelle inzet heeft de brandweer een grotere brand weten te voorkomen.