03-07-2018, Dennis Postma 112Gr.

Brandgerucht bij boerderij in Finsterwolde

Finsterwolde - De brandweer van Finsterwolde is maandagavond om 23:08 uur uitgerukt voor een mogelijke brand bij een boerderij aan de Reiderwolderpolder.

Bij de boerderij had korte tijd iets in de brand gestaan, maar is niet duidelijk geworden wat dat was. De brandweer heeft de brand geblust. Over de oorzaak is niks bekend.