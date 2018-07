03-07-2018, Jeroen Bos i.o.v. 112Groningen.nl

Schuttingbrand in Scheemda (Video)

Scheemda - Twee heldhaftige buurmannen hebben dinsdagmiddag een grote brand voorkomen aan de Julianalaan in Scheemda. Een schutting was door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen.

Twee buurmannen bedachten zich niet en trokken hun tuinslang richting de brand om een blusactie te starten en te voorkomen dat de brand zou overslaan naar het woonhuis. Dit lukte waardoor de opgeroepen brandweerkorpsen uit Scheemda en Winschoten alleen nog maar hoefden na te blussen. De bewoners van de betrokken woning waren op het moment van de brand niet thuis, wel waren er nog twee honden in het huis aanwezig. De honden bleven ongedeerd bij de brand. De woning en de auto van de buren liepen wel enige schade op bij de brand. Dvhn