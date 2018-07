03-07-2018, Marc Dol 112gr.

Ongeval Hoofdkade in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Op de Hoofdkade in Stadskanaal was dinsdag om 18:00 uur een eenzijdig ongeval. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobiliste op de stoep met haar voertuig.

De traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie aan de ambulancedienst. De gewonde is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Het ging om een mechanische beknelling. Een berger heeft de auto daarna geborgen.