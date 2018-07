03-07-2018,

Botsing in Heiligerlee

Heiligerlee - Dinsdag aan het einde van de middag vond er een ongeluk plaats op de Provincialeweg bij Heiligerlee. Een snorfiets botste tegen een auto.

De bestuurder van de snorfiets had enkel schaafwonden. De politie maakte een rapport op. De auto is afgesleept door een berger. Een voorrangsfout is de oorzaak.