04-07-2018, 112Groningen

Autobrand Korreweg Groningen, getuigen gezocht

Groningen - Dinsdagnacht stond er een auto in brand op de Korreweg. Vermoedelijk begon de brand ernaast in een container. De melding voor de brandweer was containerbrand. De oorzaak is onduidelijk. Gaat waarschijnlijk om brandstichting.