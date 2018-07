04-07-2018, Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Vluchtende man klimt hijsstelling in

Groningen - Een man die woensdagavond om 19:20 uur op de vlucht sloeg voor de politie, werd geboeid door de brandweer uit een hijsstelling gehaald.

Hij dacht de politie te kunnen ontvluchten door op een bouwplaats aan de Hoogeweg in Groningen een hijsstelling in te klimmen.

De man werd toch achterhaald en in de boeien geslagen. Wat hij had gedaan of hij gevlucht was is nog onduidelijk.