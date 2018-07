De Spartamet stond op slot tegenover de kroeg “Het Kroegje” aan de Overtuinen in Zuidhorn. De Spartamet was voorzien van zwarte fietstassen.

De Spartamet is zondag 1 juli 2018 rijdend gezien in de omgeving van Zuidhorn. Mogelijk weet iemand waar hij is of wie er op rijdt.

Meldt u zich dan via 0900-8844

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

De foto betreft een soortgelijke Spartamet.