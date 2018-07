04-07-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Containerbrand Helper Molenstraat

Groningen - De brandweer van de stad moest woensdagavond rond 21:15 uur uitrukken voor een containerbrand aan de Helper Molenstraat.

eenmaal ter plaatse betrof het een ondergrondse huisvuil container die in de brand stond. De brandweer heeft de container vol gegooid met water en afgeblust met een schuimlaag. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Na 20 Minuten keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.