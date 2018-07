05-07-2018, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Honden activeren magnetron bij Reviusstraat

Groningen - In een woning aan de Reviusstraat in de stad heeft donderdagmiddag korte tijd een brandje gewoed.

De melding van de brand kwam rond 14.40 uur binnen waarop de Groninger brandweer uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. Bij aankomst bleek er een brandje te woeden op de tweede verdieping. In een woning was er brand ontstaan in een magnetron.

Twee hondern hadden het knopje`ON` per ongeluk aangedrukt met hun pootjes en deze zette de magnetron met iets erin aan aldus de bevelvoerder en de eigenaar van de woning. Toen rookte het wat.