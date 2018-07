05-07-2018, Oogtv bron tekst foto 112Groningen

Airco uitgevallen: trein staat stil bij Haren

Haren - Tussen Assen en Groningen rijden sinds donderdagmiddag 15.15 uur veel minder treinen. Dat meldt de NS. De trein staat stil op de Roggeveld in Haren.

Omdat de airco is uitgevallen, is de temperatuur in de trein snel opgelopen. De passagiers zijn inmiddels overgestapt op een andere trein. ProRail is bezig het euvel te verhelpen.

De NS verwacht dat het treinverkeer rond 18.00 uur hersteld wordt. Reizigers wordt geadviseerd zich goed te informeren.