05-07-2018, Johan Wildeboer 112Gr.

Strobalen in brand bij Hoogkerk

Hoogkerk - Donderdagavond om 19:30 uur was er een buitenbrand bij de Jan Bulthuisstraat in Hoogkerk. Strobalen hadden vlam gevat.

Ze zijn geblust en daarna in de sloot gerold zodat het zeker was dat de brand uit was. De oorzaak is mogelijk brandstichting.