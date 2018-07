05-07-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Gewonde, kwekerij en drie aanhoudingen bij steekincident Leek (Video)

Leek - In de woning aan de Oldenoert waar donderdagavond even na half 8 een steekincident heeft plaatsgevonden is door de politie een wietplantage aangetroffen.

De politie ging na de melding van een steekincident met meerdere eenheden met spoed ter plaatse en troffen daar 4 personen aan. Drie zijn aangehouden, waaronder 2 mannen en 1 vrouw. De vierde persoon was gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Toen de politie tijdens het onderzoek de woning ging doorzoeken werd een wietplantage aangetroffen met circa 50 planten. Enexis is vervolgens ter plaatse gekomen om de stroomvoorziening af te sluiten.

Onderzoek

De technische recherche heeft een uitvoerig sporenonderzoek gedaan in en om de woning. Wat er precies is gebeurd is aldus de politie nog onduidelijk. De verdachten zullen verhoord gaan worden om duidelijkheid te krijgen in deze zaak.