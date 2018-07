05-07-2018, 112Groningen

Hond blijkt ree te water in stad

Groningen - Een ree is donderdagavond om 22:15 uur uit het water gehaald door de brandweer in samen werking met de dierenambulance Groningen, dit gebeurde nabij de busbaan Marwixkade. De melding voor de brandweer was hond te water.

Een goede samenweking zorgde ervoor dat het dier goed uit het water kwam. Hij zal worden opgevangen en later weer worden uitgezet in de vrije natuur.