06-07-2018

Boze Groningers schieten ''Noodsignalen af'' (video)

Groningen - Donderdag op vrijdagnacht heeft er in onze provincie Groningen op meerdere NAM-Locaties een actie plaatsgevonden.

Vertwijfelde en boze Groningers tegen het huidige gaswinningsbeleid, waren op verschillende locaties bezig om hun geluid te laten horen.

Exact na middennacht werd er om de paar minuten op locaties van de NAM een lichtkogel afgeschoten en protesteerden actievoerder met fakkels. Er is geen dreiging en de actievoerder gaan rustig te werk.

Donderdagmiddag debatteerde de Tweede Kamer in Den Haag verder over de wijzigingen in de gaswet en de mijnbouwwet. De Groningers vinden dat ze daarin volledig buitenspel worden gezet en proberen met deze actie een duidelijk signaal af te geven naar de overheid en met name de Tweede Kamer in Den Haag.

