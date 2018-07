06-07-2018, 112Groningen

Gaslekkage in Winschoten na werkzaamheden

Winschoten - Vrijdagmorgen moest de brandweer uitrukken voor een gaslekkage aan de Vissersdijk in Winschoten.

Na metingen is daadwerkelijk wat gas gemeten. Het lek is ontstaan na graafwerkzaamheden. Het lek is daarna gedicht door Enexis .