06-07-2018, P. Wind & Kraan & Wildeboer

Grote brand bij voormalig Magista in Roden (Video)

Roden - De brandweer is vrijdagavond even na half 7 opgeroepen voor een brand bij oud pand van Magista in een gebouw aan het Oosteinde in Roden.

Al snel na aankomst van brandweer Roden sloegen de vlammen uit het gebouw en werd er opgeschaald naar middelbrand voor extra bluswagens en brandweerpersoneel. Even later is vanwege de omvang van het gebouw opgeschaald naar grote brand en is ook brandweer Leek en andere korpsen met spoed ter plaatse gegaan. In het gebouw zijn in ieder geval enkele campers opgeslagen.