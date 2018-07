06-07-2018, Michael Huising 112gr.

Bestuurder raakt te water in het Stadskanaal

Wildervank - Om 23:15 uur werd er een auto te water gemeld op de Bareveldstraat in Wildervank. De auto lag in het Stadskanaal. Duikers uit de stad en het oppervlakte reddingsteam van Finsterwolde kwamen niet ter plaatse. Ze waren gecanceld.

Bij het ongeval aangekomen bleek de bestuurder aan wal te staan met een nat pak. Niemand raakte gewond. De traumahelikopter kwam kort ter plaatse maar vloog daarna weer door naar Eelde. Een berger heeft de auto daarna geborgen.