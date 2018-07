07-07-2018, 112Groningen

Auto aangetroffen in sloot bij Woudbloem

Woudbloem - Zaterdagmorgen is er een auto aangetroffen in een sloot aan de Hooilandseweg bij Woudbloem. De bestuurder was nergens te bekennen op dat moment.

De politie gaat achterhalen wat er gebeurt was. Een berger heeft de auto later geborgen.