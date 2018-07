07-07-2018, Martin Baar en Melarno Kraan 112Groningen.nl

Ongeval Amstelstraat in Winschoten

Winschoten - Om 12:05 uur is op de Amstelstraat/ Pekelderstraat in Winschoten een ongeval ontstaan tussen twee voertuigen.

Ze botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar. De gealarmeerde brandweer werd gecanceld. 1 bestuurder is in een ambulance onderzocht. Fruitema berging heeft de beschadigde auto`s geborgen.