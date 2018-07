07-07-2018, Johan Wildeboer, 112Gr.

Brand in schuurtje snel onder controle

Ten Boer - De brandweer van Ten Boer is zaterdagmiddag opgeroepen voor een schuurbrand aan de Boswal in Ten Boer.

Bij aankomst bleek er een brand te woeden bij een kacheltje. Door snel optreden is voorkomen dat de brand om zich heen kon grijpen en de rest van de schuur kon verwoesten. Doordat vader en zoon zelf ook geprobeerd hebben om te blussen werden zij met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de schuur geventileerd.