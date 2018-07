08-07-2018, Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist komt met de schrik vrij op A7 (Video)

Marum - Wonderwel is van zaterdag op zondagnacht een automobilist ongedeerd gebleven bij een eenzijdig ongeval.

De man die in de richting van Groningen reed, verloor ter hoogte van het Korige de macht over het stuur, en kwam op de zijkant in de bosjes tot stilstand. De man kon wonderwel ongedeerd uit de auto komen. Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de man nog wel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk.

De Marumer brandweer die ook was geallarmeerd kon vrij snel weer terug naar de kazerne. De auto lag zodanig in de bosjes, dat het bergen niet via de A7 kon plaatsvinden. Berger Collewijn heeft via het Korige de auto geborgen. De auto raakte door het ongeval total loss. Over de oorzaak van het ongeval is niks bekend.