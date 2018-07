08-07-2018, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

5e Kardingerun weer een groot succes (Video)

Groningen - De KardingeRun is een obstakel run voor echte bikkels. De 5e editie was zaterdag en zondag. Je kon 5, 8 en 16 kilometer doen.

De routes lopen door het prachtige natuur- en recreatiegebied Kardinge in Groningen. Tijdens de run komen deelnemers spectaculaire hindernissen tegen met water, modder en andere obstakels.

Natuurlijk was ook de Kardinge berg een onderdeel van het uitdagende parcours. Behendigheid is 1 van de dingen die je moet beheersenHet was een groot succes met dit mooie weer.

Zie ook Kardingerun.nl