08-07-2018, 112Groningen.nl

Broei in een krachtvoersilo aan de Westerzanden in Hellum

Hellum - De brandweer van Siddeburen is zondagmiddag opgeroepen om een nacontrole uit te voeren bij een veehouderij aan de Westerzanden in Hellum.

Bij aankomst van de brandweer bleek er broei te zitten in een krachtvoersilo bij veeboer. De brandweer heeft in overleg besloten de silo met voer leeg te laten lopen. In de silo zat voer opgeslagen. De temperatuur was opgelopen tot ruim 150 graden.