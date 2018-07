08-07-2018, Joey Lameris 112Gr. & Patrick Wind

Gaslucht laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer is zondagavond uitgerukt naar een nieuwbouwcomplex op de hoek van de Hora Siccamasingel en de Moddermanlaan in de wijk Helpman. In het gebouw werd een gaslucht geroken.