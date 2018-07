09-07-2018, Joey Lameris/112Gr.

Gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden in Haren

Haren - Aan de Terborgsteeg in Haren is maandagmiddag rond 16:00 uur bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt. Brandweer Haren zorgde voor een veilige omgeving.

De weg werd afgesloten door de politie. Enexis zal ter plaatse komen om de leiding te gaan dichten.