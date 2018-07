10-07-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Aanhanger met maaimachine geschaard op A7 bij Leek

Leek - Maandagavond om half negen zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de A7 tussen Leek en Groningen.

Net na het viaduct bij Oostwold is een auto met aanhanger met daarop een zogeheten frontmaaier voor op een trekker geschaard. De aanhanger is meerdere keren over de kop geslagen waardoor de maaimachine van de aanhanger geschoten is en in de naastgelegen sloot tot stilstand gekomen is. Naast een ambulance en politie is ook de brandweer van Leek is ter plaatse geweest maar hoefden ze niet in actie te komen.

De automobilist is na het ongeval doorgereden en de politie zal onderzoek doen wie de eigenaar is van zowel de aanhanger als de maaimachine. Berger Poort heeft met twee Bergingsauto’s de combinatie geborgen. Rijkswaterstaat heeft tijdens de berging de afzetting verzorgd.