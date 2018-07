10-07-2018, Persbericht

De Dag van de Garnaal op 11 mei 2019

Lauwersoog - Met enthousiasme is het bestuur van Stichting Promotie Lauwersoog weer druk bezig met de voorbereidingen van “De dag van de Garnaal” in de haven van Lauwersoog.

De Dag van de Garnaal wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 11 mei 2019 gelijktijdig met de reddingbootdag van de KNRM. De dag begint vanaf 10 uur ‘s ochtends en eindigt om 5 uur ’s middags. De Dag van de Garnaal is met dertigduizend bezoekers een topattractie in Noord Nederland.

Tijdens de Dag van de Garnaal, die op het haventerrein en in de visafslag wordt gehouden zal er weer veel te beleven zijn voor jong en oud met o.a. een grote braderie, oude ambachten, varen met garnalenkotters en ook is er een Shantykorenfestival. Gelijktijdig is op 11 mei ook de landelijke reddingbootdag. Donateurs van de KNRM kunnen gratis mee varen op de snelle reddingsboten. Natuurlijk staat op deze dag de visserij centraal. U kunt een beeld krijgen van hoe duurzaam en milieubewust de vissers hun vangst doen, tot de verwerking van de verse garnalen en vis. Fijnproevers kunnen op de Dag van de Garnaal dan ook te kust en te keur. Zo zijn er diverse garnalen- en mosselproeverijen. Wie liever een gerookte paling of forel wil wordt eveneens op zijn wenken bediend.

Naast vele nautische activiteiten en visspecialiteiten zijn er demonstraties van oude ambachten. Er is volop live-muziek, terwijl voor de jeugd eveneens het nodige is te beleven. Genoeg gezelligheid voor de hele dag en het hele gezin. Kijk voor meer informatie op www.dagvandegarnaal.nl of volg via twitter: @dagvandegarnaal