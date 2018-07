10-07-2018, 112Groningen

Inval Belastingdienst op de Wismarweg in Groningen

Groningen - Bij Bert Kramer import automobielen op de Wismarweg is dinsdagmorgen rond 11:30 uur een inval gedaan door specialisten van de Belastingdienst.

Diverse dure auto`s waaronder een oldtimer werden in beslag genomen en opgehaald door een sleepbedrijf. De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht en kan nog niks melden over deze zaak. Ook werd er administratie in beslag genomen voor nader onderzoek. Meer info ontbreekt .