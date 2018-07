11-07-2018, Joey Lameris 112Gr. & Patrick Wind

Onderzoek naar diefstal met geweld in stad (Video)

Groningen - De politie doet momenteel onderzoek naar een mogelijke diefstal met geweld in de H.L. Wichersstraat in Groningen. De woning is afgezet. Men dreigde vermoedelijk met een vuurwapen.

Wat er precies gebeurt was in onduidelijk. Tips over deze zaak bel dan bel dan 112 aldus Burgernet. Meer info is niet bekend op dit moment. Luister hier het bericht van Burgernet. Dvhn Tv Noord