11-07-2018, Oproep van de familie

Getuige gezocht van ongeval Scheemda

Scheemda - Op donderdag 5 juli 2018 omstreeks 14.00 uur is mijn vrouw aangereden aan haar rechterarm, ter hoogte van haar elleboog.

Deze aanrijding gebeurde vlakbij de ingang van afdeling oogheelkunde van het nieuwe ziekenhuis te Scheemda. De bestuurder is doorgereden, echter hebben we het kenteken. We zoeken de vrouw op de fiets die het ongeval heeft zien gebeuren als getuige. De betreffende mevrouw maakte een opmerking van schrik en stapte af , maar vervolgde helaas haar weg zonder dat we haar personalia hebben kunnen vragen als getuige.

Zou deze mevrouw aub willen reageren en haar bekend maken ? Melden mag bij politiebureau te Winschoten of via 09008844 of aan deze website via info@112groningen.nl