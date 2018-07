11-07-2018, 112Groningen

Geen misdrijf bij Bunnemaheerd (Video)

Groningen - Op de Bunnemaheerd is woensdagmiddag rond 15:00 uur een persoon met zijn fiets te water geraakt. Hij was al overleden bij aankomst van de hulpdiensten. De politie doet onderzoek ter plaatse. Het fietspad is afgesloten voor al het verkeer.

Hoe het incident exact kon gebeuren, is niet bekend. Mogelijk werd de persoon eerst onwel, onderzoek moet dat uitwijzen. Udate: Het gaat niet om een misdrijf tweet de politie. Tv Noord