11-07-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Oefening: Auto belandt op zijn zijkant na ongeval

De punt - De brandweer van Eelde en Haren hebben woensdagavond om 19:30 uur een oefening gehouden bij de benzinepomp in de punt.

Bij deze oefeningen waren er meerdere scenario's. Bij de pomp zelf hadden twee auto's een botsing gehad, één van de auto's lag op zijn zijkant. In de auto's zaten slachtoffers die in veiligheid gebracht moesten worden.

Ook was er een motor naar binnen gereden de winkel in bij de benzinepomp. Hierdoor ontstond er brand in en om de winkel. Ook hierbij moesten verschillende slachtoffers gered worden. Bij de oefening waren ook de politie en de ambulance dienst aanwezig.