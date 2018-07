12-07-2018, Oogtv bron

Noodweg zuidelijke ringweg tijdelijk weer afgesloten

Groningen - De noodweg op de zuidelijke ringweg die afgelopen weekend werd aangelegd gaat komend weekend tijdelijk dicht. Dit heeft Aanpak Ring Zuid bekendgemaakt.

Aan de weg moeten aanpassingen gedaan worden om de veiligheid te verbeteren. De weg werd afgelopen maandag in gebruik genomen maar direct was al duidelijk dat het asfalt niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Hierdoor gold er een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.

De weg gaat vrijdagavond om 22.00 uur dicht en zal uiterlijk zaterdagochtend om 06.00 uur weer geopend worden. Automobilisten richting Drachten worden omgeleid via de noordelijke ringweg. Mocht blijken dat binnen de acht uren niet alle werkzaamheden gedaan kunnen worden dan gaat de weg in de nacht van zaterdag op zondag nogmaals dicht.(Oogtv)