12-07-2018, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Busje in brand Bornholmstraat

Groningen - De brandweer van Groningen werd donderdagmiddag opgeroepen voor een autobrand aan de Bornholmstraat in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een busje. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer had de brand snel geblust en controleerde het busje. Het verkeer had enige hinder van de brand. En Berger zal het busje bergen. Over de oorzaak is niks bekend.