Auto door brand verwoest in Nieuwolda (video)

Nieuwolda - De brandweer van Scheemda is donderdagavond opgeroepen voor een autobrand aan de Kerkelaan in Nieuwolda.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de auto en was er voor de brandweer geen redden meer aan. De brandweer heeft de auto geblust maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk.